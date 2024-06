Franchi Umberto Marmi, Intermonte lima target price e conferma Buy

Intermonte

Franchi Umberto Marmi

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 9,5 euro) ilsu(FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, e confermato lasul titolo a "". Gli analisti fanno notare che l'inizio di quest'anno è stato impegnativo per l'azienda, anche alla luce del carry-over dal 2022, che ha visto una crescita significativa rispetto ad un 2021 ancora più forte.Dopo la pubblicazione dei risultati del 2023 e durante i successivi incontri con gli investitori, il, anche se qualitative. Bisogna considerare le condizioni macroeconomiche e un potenziale aumento dei costi di trasporto a causa dei problemi nel Canale di Suez, ma per il momento non si vedono impatti diretti.Nonostante ciò, il management ha affermato che le aspettative per il 2024 sono per un'ulteriore crescita dei ricavi; la recente acquisizione di Marmoles Man insieme alle sinergie di prodotto e geografiche stanno avendo importanti effetti fin dai primi mesi di quest'anno mentre si prevede che continui lodel gruppo, in particolare attraverso: i) ulteriore penetrazione nei più importanti mercati come Cina, Stati Uniti e Australia; ii) espansione in nuove aree geografiche ritenute particolarmente interessanti e in crescita come il Vietnam e i Paesi del Golfo; e iii) sviluppo di nuove partnership strategiche sulla base di quanto già fatto con Corsi & Nicolai in Australia e con Ciot NY negli Stati Uniti."Grazie al suo posizionamento nella fascia più alta del settore del marmo, al suo modello di business completo, a strutture tecnologiche avanzate e, soprattutto, al suo accesso privilegiato al marmo della più alta qualità, FUM sembra molto ben posizionata per sfruttare tutto il potenziale di un mercato in costante crescita - si legge nella ricerca - La chiara opportunità di espandere ulteriormente la propria presenza a livello globale, unita alla domanda in costante aumento di materiali naturali di fascia alta, forniscono un".