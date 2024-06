Wall Street in rialzo su aspettative taglio tassi dopo dati sul lavoro

Dollar Tree

(Teleborsa) -sulle aspettative di undi quanto il mercato scontasse nelle ultime sedute. A rafforzare questa convinzione sono stati una serie di rapporti che hanno segnalato un indebolimento del mercato del lavoro e un rallentamento della crescita nella più grande economia del mondo.In particolare, oggi i dati dell'ADP Research Institute hanno mostrato che le assunzioni presso le aziende statunitensi sono cresciute aal ritmo più lento dall'inizio dell'anno: lesono aumentate di 152.000 unità, contro le aspettative del mercato per un aumento di 175.000.Secondo il FedWatch Tool del CME, gli operatori vedono una probabilità del 68% per una, superiore al 47% della scorsa settimana.Sempre sul, le richieste di mutui settimanali sono risultate in calo del 5,2%, l'ISM non manifatturiero a maggio è cresciuto a 53,8 punti e le scorte di petrolio settimanali sono salite di 1,2 milioni di barili.Tra leha affermato che esplorerà opzioni che includono una potenziale vendita o spin-off del business Family Dollar,ha previsto ricavi per il terzo trimestre superiori alle aspettative grazie alla domanda per i suoi server AI,ha migliorato le previsioni di ricavi annuali dopo i risultati del terzo trimestre,ha venduto il marchio Champion ad Authentic Brands per almeno 1,2 miliardi di dollari.Nelle scorse ore è stato anche annunciato che presto potrebbe nascere una nuova Borsa negli Stati Uniti. TXSE Group intende infatti lanciare il. La società ha raccolto 120 milioni di dollari e chiederà presto l'autorizzazione ad operare alla Securities and Exchange Commission (SEC).Guardando ai, Wall Street, riporta una variazione pari a +0,12% sul, mentre, al contrario, l'guadagna lo 0,78% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 5.333 punti. Positivo il(+1,5%); con analoga direzione, in denaro l'(+0,82%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i(+1,90%),(+0,77%) e(+0,71%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,51%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,01%),(+1,26%),(+1,21%) e(+1,03%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,03%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,70%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,12%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,03%.Tra i(+10,04%),(+8,30%),(+4,95%) e(+4,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,61%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,03%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,47%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,95%.