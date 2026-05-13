Rai Way, ricavi core in crescita del 2,6% a 72 milioni nel primo trimestre

(Teleborsa) - Rai Way , operatore di infrastrutture digitali integrate e fornitore di servizi per la distribuzione di contenuti media, ha chiuso il primo trimestre dell’esercizio 2026 con ricavi core pari a 71,9 milioni di euro, in crescita del 2,6% rispetto ai 70,0 milioni del primo trimestre 2025, registrando una crescita del 2,6%. I servizi di distribuzione media hanno generato un fatturato di 63,1milioni, in aumento del

2,0%, principalmente grazie al contributo dei ricavi generati verso RAI, sospinti dall’estensione della rete DAB, nonché dal contributo dell’indicizzazione all’inflazione pari al +1,0%. Le infrastrutture digitali hanno invece registrato ricavi per 8,8 milioni, segnando un aumento del 7,5%, grazie da un lato all’espansione dei servizi di tower hosting e dall’altro ai maggiori ricavi legati alla connettività e agli Edge data center.



L’Adjusted EBITDA è stato pari a 47,3 milioni, in rialzo dell’1,0% dal primo trimestre del precedente esercizio, ottenuto nonostante l’impatto negativo del livello di elementi non-core e a fronte di tariffe dell’energia sostanzialmente in linea allo scorso anno. L’incidenza

dell’Adjusted EBITDA sui ricavi è scesa al 65,9% dal precedente 67,0%.



L’Utile operativo è stato pari a 31,6 milioni, in calo del 4,4%, riflettendo l‘accelerazione degli ammortamenti derivante dall’attività di investimento e l’Utile netto si è attestato a 21,6 milioni, in decremento del 4,3%.



L'Indebitamento finanziario netto al 31 marzo 2026 cifra in 113,5 milioni, in calo rispetto ai 136,5 milioni al 31 dicembre 2025, riflettendo la tradizionale dinamica stagionale del ciclo dei capex. La generazione di cassa ricorrente ha accelerato a circa 34 milioni rispetto ai circa 32 milioni del primo trimestre 2025.



Rai Way conferma le aspettative per l’esercizio 2026 comunicate in sede di presentazione dei risultati annuali 2025. Sterilizzando i possibili effetti del contesto geopolitico internazionale sul prezzo dell’energia, rispetto al 2025 l'azienda prevede in particolare: Adjusted EBITDA sostanzialmente in linea, con la crescita sottostante del business controbilanciata da un impatto negativo legato al livello degli elementi non-core; investimenti di mantenimento stabili, restando pertanto superiori rispetto al livello medio ricorrente per effetto di talune attività cicliche o straordinarie; investimenti di sviluppo in aumento, riflettendo principalmente le attività sul progetto fotovoltaico, di estensione della rete DAB e di ulteriore potenziamento della rete CDN.









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