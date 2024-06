BCE, Lagarde: stabilità dei prezzi è essenziale per transizione green

(Teleborsa) - "Il mondo non si ferma mai e lenel contesto economico - che si tratti di inversioni di politica governativa, tensioni nel settore finanziario o interruzioni del commercio globale. Nella maggior parte dei casi, dobbiamo semplicemente considerare l'ambiente come un dato di fatto e adattare di conseguenza la nostra politica". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea (BCE), durante un evento a Parigi.Secondo Lagarde, "ci sonoper le banche centrali - una sfida che richiede un diverso tipo di risposta". Ha citato il fatto che rappresentano un nuovo tipo di rischio sistemico; l'irreversibilità dei loro impatti; gli impatti dei rischi legati al clima e alla natura si diffonderanno in tutta l'economia, influenzando i compiti delle banche centrali; questi rischi sono unici anche in quanto, a differenza, ad esempio, dei rischi geopolitici, le banche centrali possono contribuire a mitigarli.Parlando di cosa sta facendo la BCE, ha affermato: "Innanzitutto, manteniamo ladi carbonio"."La transizione verde richiede investimenti sostanziali e una prospettiva di inflazione stabile offre alle aziende una, il che è particolarmente importante per i progetti verdi visti i loro orizzonti di pianificazione a lungo termine - ha sostenuto - Inoltre, la stabilità dei prezzi sostiene i segnali di prezzo relativo provenienti da politiche come la tariffazione del carbonio, migliorandone l'efficienza"."I rischi legati al clima e alla natura sono unici e continueranno ad aumentare, e la loro importanza non potrà che aumentare nel tempo - ha detto Lagarde - Pertanto, nell'ambito del nostro mandato, la, a fornire consulenza alle parti interessate e, soprattutto, ad agire".