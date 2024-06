Generazioni sostenibili, BCC Roma presenta nuove idee per le imprese del futuro

(Teleborsa) - Diffondere la cultura ESG e il sostegno ai clienti e al loro business, attraverso il racconto dell'esperienza pratica di imprese clienti e giovani soci imprenditori che hanno avviato la transizione sostenibile in chiave innovativa e sociale. Con questo obiettivo – nell'ambito della– si è svolto a Roma. Un evento rivolto ai giovani soci della BCC di Roma volto ad evidenziare l'importanza del tema dell'innovazione per favorire l'inclusione digitale e lo sviluppo di un territorio, fornendo ai ragazzi spunti per iniziative, progettualità e networking."Innovazione e sostenibilità per BCC di Roma sono due pilastri che trasversalmente attraversano tutte le attività che la banca svolge. Non ci sono funzioni oggi che possano prescindere da questi due punti di riferimento. Mi riferisco – spiega– sia ai crediti che alla finanza, all'organizzazione, al personale, agli aspetti sociali che per le BCC sono particolarmente importanti. Innovazione e sostenibilità e, ancora più in generale, tutte le tematiche Esg, devono essere viste non come un obbligo – perché ormai la vigilanza ne impone un'integrazione nel piano strategico – ma come un'opportunità di crescita e valorizzazione del business della banca e dei rapporti sociali. Questo lo abbiamo capito da tempo e, attraverso la creazione di un'apposita funzione Esg all'interno della funzione di pianificazione della Banca, stiamo svolgendo e realizzando tutta una serie di attività e cominciamo a toccare i primi benefici. Lo spieghiamo anche ai clienti perché questo è un aspetto importantissimo. I clienti della Banca e a maggior ragione i soci della Banca devono essere consapevoli dei benefici che possono avere attuando delle iniziative che si collocano nella sostenibilità e che sfruttano l'innovazione. Questo significa – conclude Longhi – poter avere dei finanziamenti a tasso migliore, delle opportunità di crescita maggiori e un riconoscimento generale sia dalla Banca che dalla società".Aziende che operano in settori molto diversi tra loro ma con in comune lo spirito imprenditoriale che ha posto al centro delle loro scelte alcuni elementi chiave come l'innovazione e la sostenibilità.ha presentato un modello sanitario e di accoglienza innovativo focalizzato sulla salute della donna e della famiglia con un particolare focus sui disturbi alimentari.ha scelto di cambiare vita con il progetto Val di Venere Glemp House, un'azienda agricola con struttura di agri campeggio e biolago sulle colline veronesi. Un modello imprenditoriale che ha messo al primo posto la sostenibilità.ha fondato negli anni '80 l'centro di sperimentazione e produzione di performance e architettura teatrale. Un incubatore di molti giovani che, a loro volta, hanno creato le loro aziende. Figurano tra queste le attività dei suoi figliPer far sì che sostenibilità e innovazione entrino nel business sono necessari strumenti che supportino i giovani nello sviluppare competenze imprenditoriali e progettare il proprio futuro partendo da nuove idee. Una mission incarnata dall'esperienza diA rappresentare, infine, l'impegno del sistema bancario nel guidare le imprese che già operano nel mercato verso la transizione energetica e sostenibile, non solo attraverso strumenti finanziari ma anche grazie a servizi che partner del Gruppo Bcc Iccrea offrono alla clientela, sono intervenuti"Innovazione e sostenibilità – sottolinea– sono due temi molto importanti per noi ma soprattutto per i nostri giovani soci. È quindi fondamentale che tutti insieme collaboriamo per dare supporto e esperienza a quelle che possono essere le idee del futuro"."La sostenibilità è anche connessione, creazione di una rete. Un messaggio che vogliamo dare ai giovani – afferma– è: create le alleanze dei cervelli e non abbiate paura di condividere le vostre idee".