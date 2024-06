SACE entra nel real estate e riqualifica edificio al centro di Milano

(Teleborsa) -entra nel real estate con lache punta a valorizzare il suo patrimonio immobiliare, con la riqualificazione di un intero edificio di proprietà nel pieno. L'intero stabile sarà affittato a, un'azienda innovativa del settore turistico e dei serviced apartments, che ha creato nuovo concetto di ospitalità combinando spazi abitativi green, servizi tipici di un hotel ed il comfort di una casa.Nel dettaglio,ha una superficie lorda die sarà completamente ristrutturato e riqualificato per poter migliorare la classe energetica e ottenere la certificazione LEED Gold. Si comporrà dia uso residenziale che saranno gestite attraverso la formula degliSACE, che possiede diversi immobili sul territorio italiano, ha individuato questa strategia con ilin qualità di advisor, per ottenere un rendimento maggiore anche in un’ottica di efficientamento e valorizzazione del patrimonio."Con orgoglio annunciamo il nostro ingresso come SACE nel mercato immobiliare e siamo lieti di poter cominciare con un partner come Oriana Homel che ha ridisegnato il concetto di ospitalità in modo innovativo e sostenibile – ha dichiarato, Chief Marketing, Sales PMI & Property Management Solutions di SACE – Abbiamo un bellissimo patrimonio che merita di essere valorizzato e sviluppare a pieno il proprio potenziale. Questa è solo la prima operazione di questo tipo e ne seguiranno altre. Stiamo infatti valutando anche su Roma strategie di valorizzazione per i nostri immobili"."Siamo veramente orgogliosi di questa nuova partnership con SACE perché rappresenta un'importante opportunità per la nostra azienda di crescere rapidamente e di espandere la nostra presenza nelle più belle città italiane, valorizzando immobili di prestigio - dichiarabusiness developer e promoter Oriana Homèl - Questo progetto non solo rafforza il nostro impegno verso un'ospitalità innovativa e sostenibile, ma ci permette anche di portare avanti la nostra mission di offrire spazi abitativi green, combinati con i servizi dell'hotel ed il comfort di una casa. Un ringraziamento speciale va a Colliers per la loro professionalità e per aver contribuito con successo alla mediazione di questo deal"."Abbiamo supportato SACE prima nell'analisi del migliore utilizzo dell'immobile e, successivamente, nell’attività di operator search. Siamo sicuri che Oriana Homel saprà valorizzare al meglio questo asset - ha dichiarato, head of Business Development di Colliers Italia - Questa operazione dimostra come gli investitori istituzionali siano sempre più interessati al segmento dei serviced apartments: un trend nascente che inizia a consolidarsi in città come Milano e Roma".Con la stessa logica, lo scorso aprile SACE ha inaugurato la, uno spazio di networking dedicato alle imprese, al decimo piano della sede di Milano di SACE, con vista Duomo.