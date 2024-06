Segno meno per le Borse europee, focus su dichiarazioni banchieri centrali

S&P-500

(Teleborsa) -. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un ribasso, dopo che dati più forti delle attese sulle buste paga non agricole hanno segnalato che il mercato del lavoro USA rimane robusto, offuscando le speranze di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve a settembre.Ieri laha tagliato per la prima volta in cinque anni i tassi di interesse di 25 punti base in una decisione che è stata comunicata con largo anticipo da parte di molti banchieri centrali nelle ultime settimane e ampiamente prezzata dal mercato.Oggi l'austriaco, l'unico dissenziente contro la riduzione del tasso, ha dichiarato che la mossa di questa settimana rappresenta un taglio da falco, il che significa che il Consiglio direttivo sarà "un po' più cauto in futuro". "Ora siamo fiduciosi che il processo di disinflazione sta funzionando - ha detto invece l'irlandese- Ciò non significa, per inciso, che sappiamo quanto velocemente andremo avanti o se non lo faremo perché - questa è la frase che usiamo - la strada è accidentata".Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,61%. Crollo dell'(-2,4%), che ha toccato 2.318,9 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 75,75 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +132 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 3,92%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,29%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,64%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,35%; sulla stessa linea, depressa il, che scambia sotto i livelli della vigilia a 36.937 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,02%); in frazionale progresso il(+0,43%).di Milano, troviamo(+1,31%),(+1,30%),(+0,99%) e(+0,81%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,20%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,02%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,97%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,93%.Tra i(+4,74%),(+4,47%),(+3,50%) e(+1,72%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,34%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,21%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,66%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,54%.