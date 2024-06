Borse europee negative, Parigi soffre decisione Macron di elezioni anticipate

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che accusano perdite consistenti dopo i risultati delle elezioni europee. Fa, con il presidente Emmanuel Macron che ha indetto elezioni anticipate in Francia a seguito dell'esito del voto europeo. Sebbene i partiti europeisti mantengano la maggioranza del parlamento UE, il voto europeo evidenzia l'avanzare dei partiti di estrema destra, con una sonora sconfitta per i leader di Francia e Germania.Sul fronte macroeconomico, l'ha indicato che il morale degli investitori nellaè aumentato per l'ottavo mese consecutivo a giugno, ma la ripresa economica nel blocco procede con difficoltà. In, l'Istat rileva , per il secondo mese consecutivo, una diminuzione congiunturale dell'indice destagionalizzato della. Il calo su base mensile si estende anche ai principali comparti, ad eccezione dei beni di consumo che risultano stabili.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,54%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 2.293,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 75,3 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +136 punti base, con un aumento di 5 punti base, con ilpari al 4,01%.soffre, che evidenzia una perdita dello 0,87%, tentenna, che cede lo 0,42%, e pessima performance per, che registra un ribasso dell'1,95%., ilè in calo (-1,06%) e si attesta su 34.294 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 36.514 punti. Leggermente negativo il(-0,65%); con analoga direzione, in discesa il(-0,81%).tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +1,32%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,08%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,99%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,20%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,96%.del FTSE MidCap,(+1,65%),(+1,50%),(+0,95%) e(+0,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,59%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,09%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,02%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,97%.