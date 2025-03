Europa cauta il giorno dopo la Fed. A Milano vola Nexi

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Nexi

Amplifon

DiaSorin

A2A

Stellantis

Brunello Cucinelli

Moltiply Group

El.En

D'Amico

Lottomatica

Industrie De Nora

Webuild

Ferragamo

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari, dove si mette in evidenza Nexi con un rialzo di 5 punti percentuali.Sul fronte di politica monetaria, laha lasciato i tassi invariati, seguendo la decisione presa ieri dalla, che ha rivisto al ribasso la crescita economica americana e ha alzato le stime sull'inflazione. Attesa oggi la decisione dellaLieve calo dell', che scende a quota 1,087. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,16%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,86%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +107 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,83%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,36%, e ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,22%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 42.096 punti.di Piazza Affari, brilla, con un forte incremento (+5,23%).Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,97%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,82%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,43%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,38%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,55%.del FTSE MidCap,(+3,59%),(+2,38%),(+1,92%) e(+0,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,25%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,39%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,38%.