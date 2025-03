Borse europee in rally. Settimana delle banche centrali

S&P-500

(Teleborsa) -. Giornata rialzista anche per Piazza Affari. A Wall Street, si muove vicino alla parità l'La settimana è ricca di, tra cui la Federal Reserve (l'attenzione sarà rivolta alla comunicazione di Jerome Powell sui futuri tagli dei tassi e sulle proiezioni economiche), la Banca del Giappone e la Banca d'Inghilterra, che dovrebbero lasciare invariati i loro tassi di riferimento. Tra le altre, sono attesi invece interventi in Svizzera e Svezia.Sul fronte geopolitico, ilha annunciato che martedì parlerà con il presidente russo Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina. Sempre dall'America, pesano i commenti del segretario del Tesoro Scott Bessent che hanno alimentato i timori di un rallentamento dell'economia.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,092. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.994,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,33%.Lieve calo dello, che scende a +107 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,84%.avanza dello 0,73%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,56%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,57%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,95%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,94% rispetto alla chiusura di ieri.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 17/03/2025 è stato pari a 3,29 miliardi di euro, in calo di 579,3 milioni di euro, rispetto ai 3,87 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,67 miliardi di azioni, rispetto ai 1,15 miliardi precedenti.Tra idi Milano, in evidenza(+4,25%),(+3,05%),(+2,76%) e(+2,23%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,62%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,06%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.Al Top tra le azioni italiane a(+11,57%),(+7,81%),(+6,63%) e(+5,56%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,18%.scende del 6,61%.