Pictet AM lancia nuovo ELTIF in co-investimenti di private equity

(Teleborsa) -(Pictet AM) ha annunciato il, la sua seconda strategia disponibile sul mercato italiano in forma di ELTIF, autorizzata alla distribuzione sul. Si tratta del primo strumento di private equity tematico di Pictet per clienti privati italiani, con un focus su investimenti innovativi nelle tecnologie ambientali, si legge in una nota.Il fondo effettua, investendo direttamente in aziende non quotate (invece che in fondi esistenti) e affiancando i principali gestori di private equity a livello globale. Il focus è sui cinque segmenti ad alta convinzione di Pictet: consumi sostenibili, economia circolare, controllo dell'inquinamento, tecnologie abilitanti e riduzione dei gas serra.In particolare, il nuovo Fondo di private equity Environment Co-Investment si prefigge di. La strategia guarderà in particolare a società attive in Nord America ed Europa, seguendo i tre principali approcci di investimento propri del private equity: growth equity, per individuare società sane che hanno bisogno di capitale per crescere; buy-out, per fornire una dimensione nuova alle aziende di qualità nei mercati privati; venture capital, investendo in startup ad alto potenziale."Il nuovo Fondo Environment Co-Investment ci permette non solo di entrare sul mercato italiano con un prodotto di Private Equity, ma anche di mettere a frutto le competenze maturate nell'ambito degli investimenti tematici ambientali dopo oltre vent'anni dal lancio del primo fondo dedicato all'acqua nel 2000 - ha commentato- Come società non quotata e improntata all'innovazione, ci avvaliamo dell'esperienza maturata all'interno dei mercati privati tramite servizi tailorizzati. L'attenzione al dettaglio di Pictet e ai temi di investimento secolari, la nostra indipendenza, l'approccio attivo e la nostra visione di lungo termine si sposano alla perfezione con la filosofia di investimento dei mercati privati. In particolare, lo strumento dell'ELTIF dà la possibilità anche ai risparmiatori retail di accedere a una vasta gamma di investimenti alternativi tipicamente ad uso esclusivo di operatori professionali".