BCE, Lagarde: taglio dei tassi non si tradurrà in una discesa lineare

(Teleborsa) - La presidente della Banca Centrale Europea,, ha precisato che l'ultimo taglio ai tassi di interesse dell'istituto non si tradurrà in una discesa lineare. "Potrebbero esserci periodi in cui manteniamo nuovamente i tassi", ha spiegato in un'concessa a Expansión, Handelsblatt, Il Sole 24 Ore e Les Echos. "Non abbiamo ancora concluso ildella politica monetaria. Se si considerano i, siamo ancora in territorio restrittivo e dobbiamo continuare finché necessario per riportare l'inflazione al 2%".Lagarde ha affermato che la decisione della scorsa settimana è stata presa perché "abbiamo esaminato tutti i tipi di dati, inclusi alcuni numeri recenti che avrebbero potuto essere migliori, e anche le nostreriviste del personale. Ritenevamo che lafosse sufficientemente avanzata e che avrebbe continuato a progredire nei prossimi 18 mesi, e quindi avremmo potuto tagliare i tassi. Ma non siamo su un percorso predeterminato. Ad ogni passo del percorso, non solo quando avremo, rivaluteremo la situazione".La presidente della BCE ha parlato anche della sua decisione di aver rivisto al rialzo leper l’. "Le prospettive di crescita sono migliorate e lo abbiamo potuto vedere in alcuni numeri. Ciò è evidente anche nelle indagini telefoniche aziendali a vari livelli dell'industria e dei servizi – ha spiegato –. Laè in calo, l’occupazione è in aumento. Glisono in aumento e c'è crescita in un momento in cui l'inflazione sta scendendo. Ilè ancora molto elevato, ma le persone spendono di più"."Anche neglistiamo assistendo ad una certa ripresa – ha aggiunto –. Non molto forte, ma sta arrivando. Il settore delle costruzioni, grazie ad un inverno mite quest'anno, ha continuato a funzionare, anche in. E i costi di finanziamento hanno cominciato a diminuire. Quindi questi sono esempi in cui penso che l’economia si rafforzerà".Quanto alla decisione della BCE di anticipare le mosse della, Lagarde ha ricordato che "in passato ci sono stati casi in cui la BCE e la Federal Reserve non hanno agito in tandem. Ognuno di noi deve lavorare sulla base dei propri rispettivie al momento abbiamodiversi".