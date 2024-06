Wall Street positiva. Occhi restano su Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilchiude sostanzialmente stabile a 38.868 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.361 punti. Leggermente positivo il(+0,39%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,19%).Gli occhi degli investitori restano sulla Federal Reserve che si riunisce questa settimana, in materia di politica monetaria. Il meeting inizia oggi per terminare domani con la decisione sui tassi di interesse, ma sembra orma già scontata una conferma del costo del denaro al livello attuale di 5,25%-5,50%.Il focus è anche sull'inflazione americana che sarà diffuso domani, mercoledì 12 giugno, dopo che il rapporto sull’occupazione ha mostrato un mercato del lavoro ancora molto forte, a maggio, facendo allontanare nuovamente le speranze di un taglio dei tassi alla fine dell’estate.In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,27%),(+0,71%) e(+0,61%).Al top tra i(+1,72%),(+1,65%),(+1,52%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,96%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,29%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,30%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+8,44%),(+7,26%),(+4,22%) e(+3,41%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,49%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,41%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,21%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,01%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,4%; preced. 3,4%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,3%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,23 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 229K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,2%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,9%).