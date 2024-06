Accenture, Mauro Macchi nominato CEO per Europa, Medio Oriente e Africa

Accenture

(Teleborsa) -, attualmente Market Unit Lead per l'Italia, l'Europa Centrale e la Grecia (ICEG), Presidente e Amministratore Delegato di Accenture Italia e membro del Global Management Committee dell'azienda, diventerà dal 1° settembre 2024diDurante i suoi oltre, Mauro Macchi ha maturato una profonda conoscenza dei principali mercati internazionali, guidando diversi progetti di Merger & Acquisition, Sales & Distribution, prevalentemente per il settore dei servizi finanziari. Ha, inoltre, ricoperto ruoli di responsabilità manageriale trasversali a diversi settori industriali su scala europea.Mauro Macchi succederà ache, dal 31 agosto 2024, diventerà presidente della regione EMEA., attualmente responsabile per l'area Consumer & Manufacturing Industries della regione ICEG, dal 1° settembre 2024 subentrerà a Mauro Macchi nel ruolo di Market Unit Lead ICEG eMauro Macchi continuerà il suo impegno nel paese comedi Accenture Italia.