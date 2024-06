Plenitude, Goberti: "Da integrazione sinergie e efficienze che ci fanno crescere"

(Teleborsa) -oggi è una società nata nel 2021 e fortemente diversificata nel campo dell'energia. Il Ceo di Plenitude, intervenendo all'eventoa Zurigo, ha ripercorso gli "step" della nascita a partire da Eni Gas e Luce e dall'avvio delle attività nelle rinnovabili all'integrazione dei due business avvenuta nel 2021, senza tralasciare l'acquisizione di Be Power, che ha sancito l'ingresso nel business della ricarica elettrica per veicoli.della società ed i, fortemente convinti di poter estratte l'extra valore generato dall'integrazione dei due business, dalle sinergie che si sarebbero sviluppate grazie all'integrazione, ha spiegato Goberti, aggiungendo che questi obiettivia fine 2022, a dispetto dell'inizio della guerra in Ucraina e della situazione economica difficile (inflazione, crisi, aumenti die tassi, fallimenti bancari ecc.)Plenitude ha 3 GW di capacità rinnovabile in esercizio e 2 GW in costruzione - ha ricordato l'Ad - e gestisce 10 milioni di clienti retail, di cui 8 milioni in Italia ed il resto in Europa, oltre a 20 mila punti di ricarica in Italia e in altri nove Paesi della UE.dei nostri business e", ha affermato il manager, ricordando iche vedono, il raggiungimento di 24mila punti di ricarica per fine anno e mantenere una base clienti di circa 10-10,5 milioni.sviluppate al suo interno. - ha detto Goberti - Circa il 60% della cassa viene generata dal cash flow che abbiamo generato internamente ed il restante 40% lo prendiamo a prestito facilmente sul mercato grazie anche al rating di investment grade assegnato da Standard and Poor's.L'Ad di Plenitude ha spiegato che la società è attiva nell'offerta di una serie di servizi ai clienti edi questi servizi. Il 20% dell'Ebitda deriva da servizi ad alto valore aggiunto.della gestione sono la. Per fare un esempio, il manager ha ricordato che Eni vende ai suoi clienti l'energia ad un prezzo fisso per il 50% e questo perché Eni produce energia e può gestire il rischio di volatilità dei prezzi delle commodities.nell'attuazione delladell'Eni transizione energetica, viogliamo essere inella transizione perché ci imponiamo. Plenitude è divenuta una benefit company perchè ha a cuore il benessere di tutta la società e non solo dei suoi stakeholder e quindi non guarda solo al ritorno degli investimenti ma anche alla strategie ESG", ha concluso Goberti.