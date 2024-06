TIM, Moody's alza rating a "Ba3". Outlook positivo

TIM

(Teleborsa) -migliora il suo giudizio sualzando a "Ba3" da "B1" il corporate family rating (CFR) a lungo termine ed a "Ba3-PD" da "B1-PD" il probability of default rating (PDR) della compagnia telefonica.Contestualmente l'agenzia ha innalzato a "Ba3" da "B1" i rating degli strumenti di debito senior non garantiti e della linea di credito bancaria senior non garantita emessi da TIM, dalle sue controllate Telecom Italia Capital e Telecom Italia Finance.L'su tutte e tre le società è positivo."L'upgrade, si legge in una nota, riflette ilgrazie alla prevista riduzione del debito di oltre 14 miliardi di euro, che più che compenserà il deterioramento del suo profilo di business" afferma- Senior Credit Officer.Questa azione di rating conclude il processo di revisione per l'upgrade iniziato da Moody's il 6 novembre 2023, quando TIM ha annunciato la cessione dei suoi asset di rete fissa (NetCo) ai fondi gestiti da KKR per un enterprise value di 18,8 miliardi di euro (che sale a 22 miliardi di euro considerando eventuali earn-out), spiega una nota dell'agenzia."Le prospettive positive riflettono la recentee la nostra aspettativa che i parametri di credito di Telecom Italia miglioreranno nei prossimi due anni, sostenuti dallain corso", ha aggiunto Bisagno.L'aggiornamento del rating riflette considerazioni sullalegate alla decisione di Telecom Italia di perseguire una politica finanziaria più conservativa e una minore tolleranza alla leva finanziaria rispetto a prima della cessione di. La strategia finanziaria e la gestione del rischio costituiscono una considerazione di governance secondo la metodologia dei Principi generali per la valutazione dei rischi ambientali, sociali e di governance di Moody's.