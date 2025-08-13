Nasdaq, S&P alza rating a "BBB+" con minore leva finanziaria

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha alzato il rating
sul Nasdaq
, società di servizi finanziari che gestisce listini azionari negli Stati Uniti e in Europa, a "BBB+
" da "BBB".
Viene segnalato che il Nasdaq ha ridotto la leva finanziaria più rapidamente del previsto
in seguito all'acquisizione di Adenza, grazie al rimborso del debito, a modesti riacquisti di azioni e a una crescita dell'EBITDA superiore alle aspettative quest'anno, grazie ai fattori favorevoli del settore.
Viene previsto ora da S&P che i parametri finanziari del Nasdaq miglioreranno
, con un rapporto debito/EBITDA di circa 3,0x entro la fine del 2025, da 3,6x a fine 2024, e un FFO (funds from operations) al debito del 25,6%.
L'outlook stabile
riflette l'aspettativa che il Nasdaq manterrà i margini EBITDA intorno ai livelli attuali e il debito rettificato rispetto all'EBITDA al di sotto di 3,5x, senza acquisizioni significative nei prossimi due anni.