Nasdaq, S&P alza rating a "BBB+" con minore leva finanziaria

Finanza, Rating
(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha alzato il rating sul Nasdaq, società di servizi finanziari che gestisce listini azionari negli Stati Uniti e in Europa, a "BBB+" da "BBB".

Viene segnalato che il Nasdaq ha ridotto la leva finanziaria più rapidamente del previsto in seguito all'acquisizione di Adenza, grazie al rimborso del debito, a modesti riacquisti di azioni e a una crescita dell'EBITDA superiore alle aspettative quest'anno, grazie ai fattori favorevoli del settore.

Viene previsto ora da S&P che i parametri finanziari del Nasdaq miglioreranno, con un rapporto debito/EBITDA di circa 3,0x entro la fine del 2025, da 3,6x a fine 2024, e un FFO (funds from operations) al debito del 25,6%.

L'outlook stabile riflette l'aspettativa che il Nasdaq manterrà i margini EBITDA intorno ai livelli attuali e il debito rettificato rispetto all'EBITDA al di sotto di 3,5x, senza acquisizioni significative nei prossimi due anni.
