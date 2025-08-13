Pakistan, Moody's alza rating a Caa1 con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -hada Caa2. Contemporaneamente, ha modificato l'L'innalzamento a Caa1 riflette ildel Pakistan, supportato dai progressi nell'attuazione delle riforme nell'ambito del programma Extended Fund Facility (EFF) del FMI. È probabile che le riserve valutarie continuino a migliorare, sebbene il Pakistan continuerà a dipendere da finanziamenti tempestivi da parte dei partner. Nel frattempo, anche la posizione fiscale del Paese si sta rafforzando, rispetto ai livelli molto deboli, supportata da una base imponibile in espansione. La sua accessibilità al debito è migliorata, ma rimane una delle più deboli tra i titoli sovrani con rating. Il rating Caa1 incorpora anche la debole governance del Paese e l'elevata incertezza politica.L'outlook stabile rifletteper il profilo creditizio del Pakistan. Sul fronte positivo, i miglioramenti nell'onere del servizio del debito e nel profilo esterno potrebbero essere più rapidi di quanto attualmente previsto. Sul fronte negativo, permangono rischi di ritardi nell'attuazione delle riforme necessarie per garantire finanziamenti ufficiali tempestivi, il che a sua volta indebolirebbe nuovamente la posizione esterna del Pakistan.