Carvana promossa da S&P a "BB-" con miglioramento della redditività

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha aumentato il rating di Carvana, piattaforma statunitense per l'acquisto e vendita di auto usate, da "B" a "BB-". La crescita del fatturato ha accelerato e il profilo di margine e i parametri creditizi dell'azienda continuano a migliorare.

L'outlook positivo riflette la convinzione che S&P potrebbe migliorare il rating di Carvana nei prossimi 12 mesi se la società continuerà a far crescere le vendite e gli utili, mantenendo al contempo un indebitamento comodamente al di sotto di 3x e un free operating cash flow (FOCF) rispetto al debito superiore al 15%.
