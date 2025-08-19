Carvana promossa da S&P a "BB-" con miglioramento della redditività

Carvana

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hadi, piattaforma statunitense per l'acquisto e vendita di auto usate, da "B" a "". La crescita del fatturato ha accelerato e il profilo di margine e i parametri creditizi dell'azienda continuano a migliorare.L'riflette la convinzione che S&P potrebbe migliorare il rating di Carvana nei prossimi 12 mesi se la società continuerà a far crescere le vendite e gli utili, mantenendo al contempo un indebitamento comodamente al di sotto di 3x e un free operating cash flow (FOCF) rispetto al debito superiore al 15%.