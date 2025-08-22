Fortum, Moody's alza rating a Baa1 con outlook stabile

Moody's

(Teleborsa) -hadi, società svedese e uno dei principali produttori nordici di energia elettrica,. L'outlook rimane stabile.Il miglioramento del rating riflette idell'azienda dalla cessione dell'utility tedesca Uniper alla fine del 2022, confermati dai risultati semestrali del 2025 recentemente pubblicati; ladell'azienda; e ildi Fortum, calcolato dalla società come rapporto tra indebitamento netto e EBITDA comparabile di 0,9x negli ultimi 12 mesi fino a giugno 2025, significativamente inferiore alla politica finanziaria dichiarata da Fortum di 2,0x-2,5x.Moody's prevede che nel breve termine l'attuale basso indebitamento di Fortum rispetto alla maggior parte dei suoi concorrenti del settore continuerà, tanto da giustificare un rating più elevato. Tuttavia, data la politica finanziaria dichiarata dalla società, potrebbe verificarsi una livelli in linea con l'attuale rating. Inoltre, prezzi dell'energia elettrica significativamente più bassi avrebbero un impatto negativo anche sui parametri di indebitamento.In occasione della presentazione dei risultati semestrali 2025, Fortum ha confermato il proprio focus strategico sulla fornitura di energia pulita e affidabile ai clienti nei mercati nordici, principalmente Finlandia e Svezia, sostenuto da undi 1,4 miliardi di euro nel periodo 2025-2027. Moody's prevede che Fortum sarà in grado di finanziare in gran parte queste spese con il proprio flusso di cassa operativo.