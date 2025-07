Banco BPM, agenzie di rating assegnano Outlook Positivo dopo ritiro OPS Unicredit

Banco BPM

(Teleborsa) -ha sottolineato che, a seguito del ritiro dell’OPS da parte di, S&P Global Ratings, Moody's Ratings e Fitch Ratings hanno assunto delle iniziative sui rating dell'istituto di credito che hanno portato glidei rating emittente di tutte e tre le agenzie ad allinearsi al livello "".In dettaglio, S&P Global Ratings ha confermato i rating di Banco BPM, incluso il rating emittente (Issuer Credit Rating) di lungo e breve termine "BBB/A-2" con Outlook Positivo. Il mantenimento dell’riflette l’aspettativa di S&P che ile ilpossano contribuire a supportare la stabilità dei ricavi e il posizionamento competitivo, in un contesto caratterizzato dal calo dei tassi di interesse e dalle incertezze economiche. L’agenzia sottolinea altresì come l'integrazione di Anima rafforzerà ulteriormente la stabilità degli utili e la generazione di capitale interno del gruppo.Dal canto suo,ha assegnando un Outlook Positivo al Rating Emittente di lungo termine (Issuer Rating) e al rating sul debito Senior Unsecured di Banco BPM, entrambi confermati a “Baa2”[2]. L'azione di rating ha concluso la review for upgrade avviata il 28 novembre 2024.L'Outlook Positivo su tali rating, che si trovavano in Outlook Stabile prima di essere posti in review, è determinato dal medesimo Outlook sul rating del debito italiano; peraltro, il profilo finanziario di Banco BPM viene ritenuto da Moody’s più solido rispetto al suo(BCA), che risulta invece "limitato" dal livello del rating sovrano.Infine, ancheha confermato tutti i rating di Banco BPM, incluso l’Issuer Default Rating (IDR) di lungo termine “BBB-” e il rating di lungo termine Senior Preferred “BBB”, assegnando altresì all’IDR un Outlook Positivo.L'azione di rating ha concluso la fase diavviata il 2 dicembre 2024.L'Outlook Positivo sull', che si trovava in Outlook Stabile prima di essere posto in watch, riflette l’aspettativa di Fitch di un miglioramento dellee di business per il sistema bancario italiano, i solidi fondamentali di Banco BPM e tiene altresì conto dei benefici derivanti per il Gruppo dall'integrazione di Anima, che migliora ulteriormente la diversificazione dei ricavi mediante un maggiore contributo delle componenti commissionali.Anche i rating assegnati dasono stati confermati, con un Outlook Positivo sull’IDR di lungo termine, in coerenza con quello della Capogruppo."Siamo veramente soddisfatti per le decisioni delle tre agenzie internazionali che confermano, all'indomani del ritiro dell'Ops, i rating di Banco BPM e assegnano loro un Outlook Positivo. Si tratta di ulteriori, importanti attestazioni della validità del nostro modello industriale, incentrato sulla diversificazione delle fonti di ricavo attraverso le fabbriche prodotto, dell'efficacia e sostenibilità del Piano Strategico che stiamo perseguendo e, in generale, della forza con cui Banco BPM opera a servizio dell'economia reale del Paese. Una forza che ci permette di guardare al futuro con la massima fiducia e con la prospettiva di interpretare un ruolo di primo piano nell'orizzonte creditizio nazionale", ha commentato, Amministratore Delegato di Banco Bpm.