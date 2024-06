Fed, Intesa si aspetta ancora due tagli quest'anno con prima mossa a settembre

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ilè stata lae, di conseguenza, una mediana più alta delle proiezioni sui tassi per la fine del 2024: i tagli previsti entro fine anno sono stati ridotti da 3 a 1, mentre i ribassi attesi nel 2025 sono aumentati da 3 a 4. Lo scrivono Paolo Mameli e Mario Di Marcantonio, economisti di, dopo gli annunci di ieri sera della Fed.Tuttavia, ritengono che la revisione al rialzo delle proiezioni di inflazione sia dovuta soprattutto a dati più forti del previsto nel 1° trimestre 2024, ma le, e i progressi verso l'obiettivo del 2% sono stati riconosciuti sia nel comunicato del FOMC sia, ripetutamente, da Powell in conferenza stampa.In sintesi, Intesa Sanpaolo non giudica il FOMC di giugno come interamente hawkish, anche perché i partecipanti sono molto divisi tra uno o due tagli dei tassi quest'anno. "Poiché non escludiamo sorprese positive sull'inflazione rispetto alle proiezioni della Fed, in un contesto in cui il ciclo economico sta perdendo slancio e il mercato del lavoro, sia pur ancora forte, si sta riequilibrando,", viene sottolineato.