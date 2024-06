Wall Street positiva dopo Fed e Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 38.712 punti, mentre, al contrario, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 5.421 punti. Positivo il(+1,33%); come pure, in denaro l'(+0,89%).La Fed ha confermato, come previsto, gli attuali livelli dei tassi di interesse, e pubblicato le sue ultime previsioni aggiornate che lasciano la porta aperta a un solo taglio del costo del denaro prima della fine dell'anno. In conferenza stampa, il presidente Jerome Powell ha ribadito che nel breve termine il FOMC non ritiene appropriato ridurre i tassi. "Gli ultimi dati sull'inflazione sono stati più favorevoli, ma i progressi verso il rientro al livello obiettivo sono stati modesti. Ci servono più dati" prima di sentirci sufficientemente fiduciosi per un taglio dei tassi", ha spiegato il governatore.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,46%),(+0,93%) e(+0,84%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,09%),(-1,00%) e(-0,67%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,94%),(+2,50%),(+1,96%) e(+0,97%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,15%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,61%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.Al top tra i, si posizionano(+5,76%),(+5,47%),(+4,51%) e(+4,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,06%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,86%.scende del 2,72%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 222K unità; preced. 229K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 2,2%; preced. 2,2%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,9%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 73 punti; preced. 69,1 punti).