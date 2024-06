Borse europee in rosso. Ancora vendite a Milano sulle banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -dopo i pesanti ribassi di ieri, nonostante la chiusura positiva di Wall Street (con nuovi record su S&P-500 e Nasdaq) e di Tokyo (dopo che la BoJ ha segnalato che ridurrà successivamente l'importo degli acquisti di titoli di Stato giapponesi).Sul fronte macroeconomico, isono aumentati del 2,3% su base annua a maggio, con l'ufficio statistico Insee che ha rivisto leggermente al rialzo il dato.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,27%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. Lieve aumento per il(Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,59%.Lopeggiora, toccando i +150 punti base, con un aumento di 6 punti base rispetto al valore precedente, con ilpari al 3,91%.piccola perdita per, che scambia con un -0,3%, senza slancio, che negozia con un -0,06%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,99%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dell'1,11% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 35.432 punti. Poco sotto la parità il(-0,39%); pressoché invariato il(-0,1%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa tranneche sale dello 0,29%.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,21%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,50%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,29%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,03%.del FTSE MidCap,(+1,23%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,71%. Tentenna, che cede l'1,42%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,32%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,05%.