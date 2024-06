Simone, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo da 0,01 euro

Simone

(Teleborsa) - L'di, società attiva nel campo dell'editoria quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato di distribuire unordinario lordo pari a 0,01 euro per ognuna delle azioni ordinarie che risulteranno in circolazione (a esclusione delle azioni proprie in portafoglio) nel giorno di messa in pagamento di detto dividendo, il quale avrà come data di stacco il 24 giugno 2024, come data di legittimazione (record date) il 25 giugno 2024 e come data di pagamento il 26 giugno 2024.