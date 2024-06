GPI si aggiudica gara della Ulss 3 Serenissima. Contratto da 18 milioni di euro

GPI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, è capofila del Raggruppamento Temporaneo d'impresa (RTI) che haper la gestione dei Servizi di Prenotazione, accettazione e supporto all'utenza dell'. La controllata Cento Orizzonti opererà assieme a CSU Zorzetto e alla cooperativa Anthesys, entrambe con sede in Provincia di Venezia.Il contratto ha una durata di 36 mesi e una. Con questo progetto Cento Orizzonti si impegna a fornire soluzioni all'avanguardia per la gestione delle attività di Contact Center Multicanale CUP (Centro Unico di Prenotazione) ai pazienti della ULSS 3 Serenissima, che ha rinnovato la sua fiducia nelle competenze consolidate del gruppo GPI.