Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari con recupero banche

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei., che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa grazie alla performance positive dei titoli bancari (dopo i ribassi della scorsa settimana causata dalle turbolenze politiche in Francia) ed energetici.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,072. L'è sostanzialmente stabile su 2.314,4 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,22%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +149 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre ilsi attesta al 3,90%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,27%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,75%; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 35.337 punti. Poco sopra la parità il(+0,29%); sulla parità il(+0,11%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,66%),(+2,57%),(+2,19%) e(+1,73%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,58%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,99%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,93%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,71%.Tra i(+2,59%),(+1,97%),(+1,66%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,96%. Tentenna, che cede lo 0,95%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,88%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,75%.