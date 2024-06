Piazza Affari sale più dell'Europa grazie alle banche

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni. Sul fronte macroeconomico, la fiducia degli investitori tedeschi è migliorata a giugno, ma meno del previsto, mentre in Eurozona l'inflazione di maggio è stata confermata in rialzo del 2,6% su anno.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 80,32 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +146 punti base, con un decremento di 6 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,87%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,29%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,38%.continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33.263 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,03%. Poco sopra la parità il(+0,56%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,21%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,96%. Buona performance per, che cresce del 2,80%. Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,53%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,21%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,11%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,38%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%.di Milano,(+3,31%),(+3,26%),(+2,58%) e(+2,49%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,08%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.