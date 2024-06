S&P-500 e Nasdaq su nuovi record trainati ancora dal tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che termina a 38.778 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via martedì scorso; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,77%. Sale il(+1,24%); sulla stessa linea, positivo l'(+0,73%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,43%),(+1,18%) e(+1,08%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,14%.Al top tra i(+1,97%),(+1,74%),(+1,72%) e(+1,64%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,17%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,53%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%.Al top tra i, si posizionano(+6,48%),(+5,41%),(+5,30%) e(+4,58%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,57%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,98%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. 0%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. -0,4%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. -0,1%)16:00: Indice NAHB (atteso 45 punti; preced. 45 punti).