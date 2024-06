Tonica Wall Street. Produzione industriale sopra stime

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Wall Street positiva in avvio mostra un guadagno frazionale suldello 0,22%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.485 punti. Senza direzione il(+0,12%); sulla stessa linea, pressoché invariato l'(+0,16%).Sul fronte macro, il dato sulle vendite al dettaglio , nel mese di maggio, ha disatteso le aspettative, riportando risultati modesti, anche se non necessariamente deboli. "Questo rapporto potrebbe essere proprio quello che gli investitori e la Fed volevano vedere: un altro segno che la domanda si sta raffreddando, senza raggiungere temperature glaciali", ha commentato Bret Kenwell, US market analyst di eToro, aggiungendo che "è difficile sostenere che questo rapporto mostri una maggiore pressione inflazionistica sui prezzi, facendo eco ai recenti dati economici e sull'inflazione dell'ultimo mese. Da qui, l'attenzione degli investitori si sposterà probabilmente sul rapporto PCE di fine mese", ha concluso l'esperto.Segnali di recupero, invece, sono giunti dalla produzione industriale e manifatturiera , in crescita e sopra attese, nel mese di aprile.