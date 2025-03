Brillante il listino americano con focus su dazi Trump

Dun & Bradstreet

(Teleborsa) -, con gli investitori confortati dal fatto che l'amministrazione Trump starebbe adottando un approccio misurato sui dazi contro i suoi partner commerciali.L'amministrazione Trump probabilmente escluderà una serie di dazi specifici per settore quando applicherà, secondo i resoconti dei media del fine settimana.Tra gli annunci singoli titoli,ha stipulato un accordo per essere acquisita dalla società di private equity Clearlake Capital in un deal da 7,7 miliardi di dollari.Sul fronte macro, l'indice FED Chicago sull'attività nazionale () è risultato pari a +0,18 punti a febbraio 2025, rispetto ai -0,08 punti di gennaio (rivisto da un preliminare di -0,03).Guardando ai, ilè in aumento dell'1,10%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,35%. Effervescente il(+1,56%); come pure, positivo l'(+1,29%).