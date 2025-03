Wall Street chiude la seconda seduta positiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,85% sul; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.675 punti. Leggermente positivo il(+0,55%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,3%).A sostenere il mercato americano hanno contribuito alcuni dati macroeconomici in particolar modo le vendite al dettaglio. In un clima più favorevole rispetto alla scorsa settimana si attende l'esito della riunione della Fed mercoledì sera anche se è praticamente scontato un nulla di fatto sui passi. Maggiore attenzione sarà riservata alle previsioni aggiornate sull'economia.(+1,56%),(+1,55%) e(+1,35%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,82%),(+2,85%),(+2,47%) e(+2,12%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,12%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,82%),(+5,19%),(+5,16%) e(+4,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,83%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,76%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,12%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,73%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:13:30: Apertura cantieri (atteso 1,38 Mln unità; preced. 1,37 Mln unità)13:30: Permessi edilizi (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,47 Mln unità)13:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,3%)14:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)14:15: Produzione industriale, annuale (preced. 2%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 2%; preced. 1,3%)15:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 1,45 Mln barili).