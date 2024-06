Lavoro, nel 2023 creati 445mila posti di lavoro in più rispetto al 2022 (+3,5%)

(Teleborsa) - Nel 2023 sono stati attivati oltre, in aumento dipari a +3,5%. Il tasso di crescita annuo risulta in calo rispetto al valore significativamente più alto registrato nel 2022 pari a +11,2% mentre sono cessati 12 milioni 224mila rapporti di lavoro, in aumento dello 0,5% rispetto al 2022. L'incremento annuo è inferiore rispetto all'anno precedente (+14,5%). La differenza traè risultata pari a 848mila unità, in crescita rispetto a quella osservata nel 2022, pari a 461mila unità. Sono alcuni dei numeri contenuti nel rapporto annuale sulle comunicazioni obbligatorie pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro.Gli oltre 13 milioni 72mila rapporti di lavoro attivati hanno coinvolto(+4,1%) con un numero medio di contratti attivati procapite pari a 1,77. Ledei rapporti di lavoro da tempo determinato a indeterminato sono state 749mila in aumento del 4% rispetto all'anno precedente. I 12 milioni 224milahanno coinvolto 6 milioni 840mila lavoratori con un numero medio di contratti cessati pro capite pari a 1,79. L'83,5% delle cessazioni dei rapporti di lavoro ha interessato contratti con durata inferiore a un anno.Il rapporto ha evidenziato una notevole crescita del numero di, che all'incirca raddoppia rispetto all'anno precedente (+97,7%) con un aumento significativamente superiore per la componente maschile (+159,1%) rispetto a quella femminile (+58,2%). L'aumento risulta molto più lieve per le attivazioni a tempo determinato (+1%), mentre per quanto riguarda il tempo indeterminato e l'apprendistato si registra un calo pari rispettivamente a -2,5% e a -5%.L'incremento percentuale più elevato riguarda ifino a 24 anni (+8,1%) e i lavoratori di 55 anni e oltre (+10,4%), mentre risulta molto più moderato per le classi di età intermedie (+1,2% per i 25-34enni e +2% per i 35-54enni). Aumentano significativamente i rapporti di lavoro attivati nel settore relativo agli altri servizi pubblici, sociali e personali (+22,5%) e, in maniera più moderata, nel comparto(+7,6%). Di contro, si registra un calo in particolare per le attività svolte da famiglie e convivenze (-3,7%), per l'(-3,2%) e per l'in senso stretto (-2,8%).Continua a rallentare nel 2023 la crescita nel settore delle(+0,2%). Il 43,1% delle attivazioni nazionali riguarda le regioni del Nord, il 32,3% interessa le regioni del Mezzogiorno e il 24,6% coinvolge le regioni del Centro. Sono stati attivati 283mila, in calo del 9,6% rispetto all'anno precedente. Sono stati attivati un milione 416mila, in calo del 4,9% rispetto al 2022. Rispetto all'aumento registrato negli anni precedenti, nel 2023 si osserva un calo che interessa tutte le classi d'età, a eccezione della classe di età 55-64 anni e della classe di età over 65.