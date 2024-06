Ocse, Greco (S.I.d.R.): “Contrastare denatalità anche attraverso sostegno a tecniche PMA”

(Teleborsa) - "Preoccupano i dati del, secondo i quali il, insieme a quello della Spagna, con 1,2 figli per donna nel 2023. È la conferma, purtroppo, che la, che bisogna affrontare con politiche familiari costruttive e lungimiranti”. Così, Presidente della Società Italiana della Riproduzione (S.I.d.R.), in merito al Rapporto dell'Organizzazione con sede a Parigi.Secondo l'Ocse, ad incidere fortemente su questo calo è lin cui le madri hanno il primo figlio, passata da 26,5 anni nel 2000 a 29,5 nel 2022 e questo, osserva Greco, “è un problema attuale ma conper le generazioni future, che si troveranno a far fronte a un calo delle nascite sempre più evidente. Occorre intervenire tempestivamente, anche attraverso il sostegno a, che oggi sono molto efficaci, soprattutto se associate alla diagnosi genetica preimpianto".Attualmente, precisa il, “in Italia lacirca delle nascite, vale a dire circa 11mila nati, mentre nel mondo sono nati più di 5 milioni di bambini. Le PMA sono passate da 90mila a 110mila, come emerge dalla Relazione al Parlamento sulla PMA 2023 sull’attuazione della Legge 40 del 2004"."A tutt’oggi - rileva ancora Greco - nonostante il calo preoccupante delle nascite, laper i trattamenti di fecondazione in vitro nella maggior parte delle Regioni italiane, pur rientrando questo tipo di trattamento nei LEA.hanno strutture private convenzionate, nel resto d’Italia solo pubbliche e insufficienti per soddisfare le esigenze. Inoltre, riteniamo fondamentale che i risultati clinici dei vari centri siano accessibili alle coppie come in altri Paesi, ad esempio l’Inghilterra. Fornire dati aggregati non ha senso - precisa - sono confondenti e vanno contro la meritocrazia e gli interessi dei pazienti. Penso che si debba dare la possibilità ai centri italiani di reclutare le donatrici per i programmi di ovodonazione, come avviene negli altri Paesi e ciò consentirebbe un maggiore accesso alla fecondazione eterologa, importantissima se consideriamo l’età media delle donne che si approcciano alla PMA"., l'informazione e la formazione nel campo della riproduzione assistita, per dare alle coppie le migliori opportunità e opzioni disponibili nel rispetto dei principi etici. “È necessario favorire il dialogo tra esperti, istituzioni e società civile per promuovere una maggiore conoscenza sul tema della Pma, che spesso è vissuta come un tabù dalle coppie coinvolte” conclude Greco.