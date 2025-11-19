Euronext, successo per l'OPA per l'acquisizione di ATHEX Group

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha annunciato il successo dell'offerta pubblica di acquisto volontaria per, la società madre di ATHEX Group.Durante il Periodo di Adesione, durato sei settimane e conclusosi il 17 novembre 2025, gli azionisti hanno offerto 42.953.405 Azioni ATHEX, corrispondenti a circa il. Pertanto è stato soddifatto il numero minimo di azioni richiesto, pari a 28.925.001 Azioni ATHEX, corrispondenti al 50% più una azione dei diritti di voto di ATHEX il cui esercizio non è soggetto a sospensione.Euronext prevede di generarenella sua infrastruttura di mercato europea. Si punta a generare, in particolare attraverso la migrazione del trading greco a Optiq® e l'armonizzazione delle funzioni centrali. Iper realizzare tali sinergie dovrebbero ammontare a. Si prevede che l'operazione produrrà unper gli azionisti di Euronext entro il primo anno successivo alla realizzazione delle sinergie., ha dichiarato: "L'integrazione di ATHEX in Euronext segna una pietra miliare significativa sia per la Grecia che per il più ampio panorama finanziario europeo. Con l'adesione a Euronext, ATHEX entrerà a far parte di una rete europea solida e integrata, focalizzata sulla connessione delle economie locali con i mercati globali. Gli emittenti, i broker e gli investitori greci beneficeranno di tecnologie avanzate di trading e post-trade che miglioreranno il posizionamento globale e la competitività del mercato dei capitali greco. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai nostri nuovi colleghi greci che si uniranno alla famiglia Euronext.Questa acquisizione consolida ulteriormente il ruolo di Euronext come principale infrastruttura di mercato diversificata in Europa e getta solide basi per lo sviluppo del Gruppo nell'Europa sud-orientale, una regione con forti prospettive di crescita. Parallelamente, sono lieto di confermare la nostra intenzione di istituire un nuovo centro di supporto e tecnologia a livello di Gruppo ad Atene, che fornirà supporto dedicato alle linee di business del Gruppo Euronext. Questa importante iniziativa riflette il nostro impegno a investire nei talenti greci e a creare preziose opportunità di sviluppo professionale. innovazione e successo a lungo termine. Desideriamo ringraziare sinceramente gli azionisti per il loro forte sostegno in questo momento cruciale, mentre procediamo insieme per costruire un mercato dei capitali europeo più efficiente, forte e integrato".