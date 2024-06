Mercati europei deboli. Focus su PMI Eurozona

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia, frenate dai mercati asiatici stamane e da Wall Street, la vigilia. Sul fronte europeo, l’attenzione degli investitori oggi sarà focalizzata sul settore dei servizi e della manifattura dell'Eurozona. Nel pomeriggio sarà la volta di quelli degli Stati Uniti.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,07. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.357,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 81,18 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +149 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,89%.resta vicino alla parità(-0,14%), piatta, che tiene la parità, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,51%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,53%, scambiando a 35.705 punti., che mette a segno un +0,99%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,77%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,42%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,26%.Tra i(+1,09%),(+1,04%),(+1,02%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,26%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,01%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,79%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,32%.Tra i dati01:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,5%)02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,6 punti; preced. 50,4 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -0,9%; preced. -2,7%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso 1,6%; preced. -2,3%)10:00: PMI servizi (atteso 53,5 punti; preced. 53,3 punti).