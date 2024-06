Taobuk 2024, Schiavo: "Con TIM Enterprise la tecnologia valorizza il patrimonio artistico italiano"

(Teleborsa) - "Siamo impegnati nella realizzazione di nuove opportunita` per la fruizione del nostro patrimonio artistico, settore sempre piu` attento a nuove esperienze d'uso rese possibili dalle tecnologie digitali. A Taobuk, anche quest'anno, vogliamo mostrare come la cultura e la tecnologia siano alleate. Taormina e la letteratura saranno protagoniste di un viaggio, tra reale e virtuale e tra passato e futuro, grazie alla sperimentazione di soluzioni di realta` immersiva che consentono di vivere, con una modalita` innovativa e coinvolgente, uno dei luoghi piu` belli d'Italia. La nostra idea di smart city ha infatti l'obiettivo di preservare e promuovere la bellezza del nostro territorio attraverso il Cloud, l'Intelligenza Artificiale, il 5G e l'IoT. Il nostro impegno, come TIM Enterprise, e` quello di mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni e delle istituzioni nuove forme di divulgazione, perche´ la storia delle citta` italiane possa avere una nuova vita e nuove prospettive attraverso l'innovazione, oltre a renderle piu` sostenibili e sicure, migliorando la vita di cittadini e turisti". È quanto ha dichiaratoGrazie all'incontro di competenze artistiche e tecnologiche, in Piazza IX Aprile, il pubblico della manifestazione siciliana potra` vivere un'esperienza immersiva, un viaggio che permettera` di accrescere la conoscenza del territorio tra capolavori storici, letterari e personaggi del passato. Con la– in grado di unire contenuti 3D, immagini e video 360 stereoscopici – fruibili da diversi device, tra cui i visori di Virtual Reality che verranno messi a disposizione, i visitatori saranno infatti trasportati all'interno di un percorso virtuale interattivo in cui gli attori Donatella Finocchiaro e David Coco illustreranno le meraviglie artistiche di Taormina attraverso testi di opere famose. Il progetto e` stato realizzato da TIM Enterprise, in collaborazione con Impersive e Centounopercento per la produzione dei contenuti.Per tutta la durata del Festival sara` disponibile un'per far conoscere le potenzialita` delle applicazioni di TIM Enterprise dedicate alla smart city, come launa cabina di regia virtuale, dotata delle migliori tecnologie digitali, che realizza un modello di citta` digitale sostenibile in grado di rispondere anche ad eventi improvvisi. I dati, raccolti in forma anonima e aggregata, sono riportati in una grafica intuitiva all'interno di dashboard o anche direttamente su videowall a disposizione delle Amministrazioni. Le informazioni sono elaborate grazie alle piu` recenti metodologie di Big Data analytics e di Intelligenza Artificiale.Inoltre, domani in occasione del Gala nel Teatro Antico, sara` consegnato ilnell'ambito della consolidata partnership che lega TIM al Festival internazionale.La partecipazione all'evento di Taormina sottolinea ancora una voltaa partire dalle citta` d'arte, che possono diventare sostenibili, sicure e accessibili, avvalendosi di piattaforme basate sulle piu` moderne tecnologie come il cloud, l'intelligenza artificiale e l'IoT, mettendole al servizio delle amministrazioni locali, delle istituzioni culturali e degli enti turistici. Un ecosistema digitale capace di innovare i modelli di business, sviluppare nuove esperienze per gli utenti all'interno di spazi reali e virtuali per veicolare una nuova proposta culturale.