Wall Street a due velocità

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

utilities

finanziario

informatica

Salesforce

Chevron

IBM

Amazon

Dow

Apple

Coca Cola

Gilead Sciences

Sirius XM Radio

Advanced Micro Devices

Cognizant Technology Solutions

Micron Technology

Qualcomm

Microchip Technology

ON Semiconductor

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,77% sul, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,25%, chiudendo a 5.473 punti. In discesa il(-0,79%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l'(-0,28%).Sul fronte macro, le richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti sono state poco mosse nell'ultima settimana, attestandosi a 238.000 mila, dopo un grande balzo nel periodo precedente; la costruzione di nuove case è crollata a maggio, con i tassi di interesse più alti per un periodo più lungo che indeboliscono lo slancio del settore immobiliare; l'indice della Fed di Filadelfia di giugno è stato inferiore alle stime.(+1,86%),(+0,89%) e(+0,56%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si sono manifestati nel comparto, che ha riportato una flessione di -1,60%.Tra i(+4,31%),(+2,16%),(+1,98%) e(+1,80%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,22%.scende del 2,15%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,72%.(+8,46%),(+4,69%),(+4,62%) e(+3,54%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,03%.In perdita, che scende del 5,12%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,74 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,38%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI servizi (atteso 53,4 punti; preced. 54,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 51,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 54,5 punti)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,6%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -1,9%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,08 Mln unità; preced. 4,14 Mln unità)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%).