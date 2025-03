Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sotto la parità per la Borsa di New York, che ha beneficiato di alcuni dati economici che confermano la resilienza della mercato del lavoro e il buon andamento del mercato immobiliare. Una boccata d'ossigeno dopo la cautela evidenziata dalla Federal reserve e dalle altre banche centrali mondiali.Ilsi attesta a 41.953 punti, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,22%, chiudendo a 5.663 punti.In frazionale calo il(-0,3%); senza direzione l'(-0,18%).(+0,41%) e(+0,41%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,62%),(-0,52%) e(-0,49%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,61%),(+1,07%),(+0,96%) e(+0,76%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,56%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,55%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,43%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,97%),(+2,71%),(+2,36%) e(+1,19%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,08%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,61%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:45: PMI manifatturiero (preced. 52,7 punti)14:45: PMI composito (preced. 51,6 punti)14:45: PMI servizi (preced. 51 punti)14:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,4%)14:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 4,5%)15:00: Vendita case nuove (preced. 657K unità)15:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 98,3 punti).