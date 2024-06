Wall Street in stand-by in attesa di dati macro. Nvidia ancora in rosso

Nvidia

(Teleborsa) -, conche continua a perdere strada, sulla scia delle vendite dalla fine della scorsa settimana, dopo che il produttore di chip è diventato per breve tempo l'azienda con il maggior valore al mondo.Gli investitori hanno lo sguardo rivolto aiche usciranno nei prossimi giorni. In particolare, giovedì uscirà il rapporto sui beni durevoli, mentre venerdì sarà la volta del report sui prezzi della spesa per consumi personali (), la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, che dovrebbe mostrare una moderazione nelle pressioni sui prezzi. Inoltre, sono previsti interventi di diversi funzionari della Fed.Tra gli, il colosso delle spedizioniha stipulato un accordo per la vendita della propria unità aziendale Coyote Logistics aper 1,025 miliardi di dollari;ha accettato di vendere le sue attività di prodotti sportivi e munizioni a Czechoslovak Group (CSG) per circa 2 miliardi di dollari.Occhi puntati su, dopo che la Commissione europea ha affermato che le regole dell'App Store violano le norme tecnologiche dell'UE perché impediscono agli sviluppatori di app di indirizzare i consumatori verso offerte alternative.Guardando aidel listino statunitense, ilsi attesta sui valori della vigilia a 39.220 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 5.463 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,21%; pressoché invariato l'(-0,09%).