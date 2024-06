Crisi d'Impresa: focus dei commercialisti sul falso in attestazioni

(Teleborsa) - "e relazioni nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza" è il titolo di un nuovo documento pubblicato danell’ambito dell’attività delle aree "Funzioni giudiziarie"e "Gestione della crisi d’impresa e procedure concorsuali", alle quali sono delegati il segretario e i consiglieri nazionali Giovanna Greco, Cristina Marrone e Pierpaolo Sanna.Nell’introduzione al documento, realizzato da Cristina Bauco e Roberto Eustachio Sisto, i tre esponenti del Consiglio nazionale sottolineano come "la riforma della crisi di impresaper il risanamento delle imprese in crisi. La valorizzazione delle competenze tecniche dell’aziendalista viene affermata anche nello schema di decreto correttivo del Codice della crisi, approvato lo scorso 10 giugno dal Consiglio dei Ministri, dove aggiuntive prerogative sono assegnate al professionista indipendente chiamato a rilasciare le attestazioni secondo le indicazioni della novella". Al contempo, per quanto attiene alle crisi dei soggetti sovraindebitati, "il Codice conferma la centralità degli organismi di composizione della crisi istituiti anche presso gli Ordini professionali".Il Consiglio Nazionale, aggiungono Greco, Marrone e Sanna, "dedica a queste tematiche specifica attenzionefinalizzati a indirizzare l’attività dei Professionisti nello svolgimento delle funzioni di attestatore o di gestore della crisi. La recente pubblicazione dei "Principi di attestazione dei piani di risanamento", con l’obiettivo di individuare utili modelli operativi e standard di relazione o di attestazione per i professionisti indipendenti – attestatori della veridicità e fattibilità dei piani di risanamento, nonché autori degli altri peculiari giudizi previsti nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – si sofferma anche sull’individuazione delle, dedicando a queste tematiche i Principi della sezione 11"."Le novità segnalate nei Principi – proseguono - unitamente alle modifiche apportate dall’art. 342 del Codice della crisi in ordine al reato di "Falso in attestazioni e relazioni", hanno suggerito l’idea di dedicare, con questo documento,. Inoltre, considerata la reductio ad unitatem effettuata con riferimento alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e alla liquidazione controllata del sovraindebitato che, già regolate dalla legge n. 27 gennaio 2012, n. 3, trovano attualmente compiuta disciplina nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, e preso atto delle pressoché simmetriche previsioni che disciplinano il reato di falso in attestazioni commesso dal componente dell’organismo di composizione della crisi, nel documento vengono svoltein ordine alla portata applicativa dell’art. 344, commi terzo e quarto, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza".