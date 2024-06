Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

materiali

beni industriali

utilities

Amazon

Apple

Home Depot

Boeing

Dow

Wal-Mart

Nvidia

Illumina

MercadoLibre

DoorDash

Sirius XM Radio

CDW

O'Reilly Automotive

CSX

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,97% sul, spezzando la catena positiva di cinque consecutivi rialzi, iniziata il 17 di questo mese, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 5.451 punti, sui livelli della vigilia. Sale il(+0,75%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,39%).Attesi alcuni dati USA chiave, come quello sull'inflazione e, oggi, la fiducia dei consumatori scesa nel mese di giugno.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,28%) e(+1,01%). Nel listino, i settori(-1,53%),(-1,24%) e(-1,19%) sono tra i più venduti.Tra i(+1,08%) e(+0,88%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,32%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,86%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,54%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,51%.Al top tra i, si posizionano(+5,47%),(+4,76%),(+3,40%) e(+2,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,69%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,44%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,03%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 7%; preced. 7,9%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100 punti; preced. 101,3 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 650K unità; preced. 634K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. -4,7%).