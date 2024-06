Vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee. Crolla Airbus

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

Snam

ENI

Ferrari

Telecom Italia

Interpump

DiaSorin

Banca Popolare di Sondrio

Philogen

IREN

Anima Holding

Fincantieri

De' Longhi

Industrie De Nora

Sesa

(Teleborsa) -. che risentono del ritracciamento del titoli tecnologici e del crollo di Airbus a Parigi. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,26%. Attesi alcuni dati USA chiave, come quello sull'inflazione e, oggi, la fiducia dei consumatori, scesa ma meno delle attese.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,26%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,55%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,30%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +151 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,93%.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,80%, tentenna, che cede lo 0,41%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,58%. Chiusura in frazionale ribasso per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,38%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,44%, chiudendo a 35.906 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta del 25/06/2024 risulta essere stato pari a 2,14 miliardi di euro, in ribasso (-10,41%), rispetto ai precedenti 2,39 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,45 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,4 miliardi.di Piazza Affari, sostenuta, con un discreto guadagno del 3,61%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,80%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,79%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,69%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,64%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,57%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,81%.di Milano,(+2,01%),(+1,07%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,34%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,63%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,29%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,84%.Tra i dati09:00: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,7%)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. -6,6%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 7%; preced. 7,9%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 100 punti; preced. 101,3 punti).