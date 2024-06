Cube Labs, assemblea approva bilancio 2023 e autorizzazione al buyback

Cube Labs

(Teleborsa) - L'di, venture builder quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), ha approvato ildi Esercizio al 31 dicembre 2023 e approvato la copertura delladi esercizio, pari a 694.615 euro, come segue: 424.436 euro mediante compensazione con riserva utili (perdite) portati a nuovo; 270.179 euro portata a nuovo.Via libera anche al conferimento al CdA dell'. L'autorizzazione comprende la facoltà di acquistare, anche in più tranche e su base rotativa, le azioni fino ad un numero massimo che non sia complessivamente superiore a quello consentito dalla normativa applicabile e comunque per un controvalore massimo di 2 milioni di euro.Alla data odierna il capitale sociale sottoscritto e versato di Cube Labs è rappresentato da 17.852.500 azioni ordinarie, per un valore complessivo di 595.083,33 euro. Inoltre, la società