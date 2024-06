Doxee, sottoscritto il 100% dell'aumento di capitale per 5,9 milioni di euro

Doxee

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'offerta di prodotti in ambito Customer Communications Management (CCM), Digital Customer Experience e Paperless, ha comunicato checon la sottoscrizione di tutte le 2.865.768 azioni di nuova emissione, per un controvalore (comprensivo di sovrapprezzo) di 5.874.824,4 euro.In data odierna sono state sottoscritte 473.280 Nuove Azioni, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a 970.224 euro, sia tramite la sottoscrizione di 18.000 Nuove Azioni rinvenienti dall'esercizio di 54.000 diritti inoptati su un totale di 338.400 collocati nel corso dell', svoltasi nelle giornate del 24 e 25 giugno 2024, sia tramite la sottoscrizione da parte dell'delle azioni rimaste inoptate.Doxee segnala che l'ha proceduto alla sottoscrizione di tutte le azioni inoptate residuate dopo l'esercizio dei diritti inoptati, pari a 455.280 Nuove Azioni, corrispondenti al, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari a 933.324 euro.