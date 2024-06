Gas Plus, CdA nomina Stefano Cao presidente e Davide Usberti AD

Gas Plus

(Teleborsa) - Il neoeletto Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan, ha nominato come Presidente, come Amministratore Delegatoe come Vice Presidente Lino Gilioli.Inoltre, ha nominato ilControllo e Rischi e il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, entrambi formati da due componenti nelle seguenti persone: Lino Gilioli (con funzione di Presidente) e Maria Saporito (come altro componente).Tutti i componenti dell'organo amministrativo sono Consiglieriad eccezione dell'Amministratore Delegato Davide Usberti e del Direttore Generale Cinzia Triunfo.