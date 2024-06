Lemon Sistemi, sottoscritto residuo aumento capitale

Lemon Sistemi

(Teleborsa) -, azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e nellaprogettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, comunica che, in data odierna, sono state sottoscritte da GWM Growth Fund S.A. SICAV RAIF parte del Gruppo GWM, le residue n. 415.805 azioni ordinarie Lemon, rappresentanti il 4,84% del capitale sociale, in esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2023.Il prezzo di sottoscrizione è pari a 1,47 euro, per un totale di euro 611.233,35.Il Gruppo GWM è un asset manager fondato nel 2000 che opera attraverso le sue sedi a Londra, Lussemburgo, Milano, Roma e Malta, con un team di gestione, ricerca ed investimento di oltre 30 professionisti. A dicembre 2023, il gruppo GWM gestisce circa € 2,4 miliardi di asset.Contestualmente gli attuali azionisti PDH, Eloisa Palazzolo, Maria Laura Spagnolo, Giorgio Mirabella, Vincenzo Palazzolo, Salvatore Spagnolo, Salvatore Bommarito ed Enrico Rizzo, che rappresentano l’81,32% del capitale hanno firmato ed esteso con la Società un accordo di lock-up di 24 mesi a partire dalla data odierna, per tutte le azioni da loro detenute pre IPO pari al 78,95% del capitale sociale. Il gruppo GWM ha anche sottoscritto un lock-up di 24 mesi per le azioni sottoscritte.Il gruppo GWM e Lemon stanno valutando una futura collaborazione, i cui termini sono ancora allo studio, per supportare le linee strategiche della Società ed in particolare lo sviluppo di impianti fotovoltaici di media dimensione per la cessione in rete di energia elettrica.