Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) -, che avvia le contrattazioni in leggero ribasso, a causa di realizzi di fine trimestre, dopo che il primo semestre dell'anno si avvia a chiudere con una buona performance del mercato.Ad ispirare cautela concorre la prudenza degli investitori in attesa del dato delin uscita venerdì- Questa misura dell'inflazione, infatti, è più osservata dallae darà maggiori indicazioni sulle prossime mosse della banca centrale americana.Per contro, il mercato viene ancora sostenuto dale del settore legato all'intelligenza artificiale, che continua a trainare il rally del settore tecnologico.Fra i market movers di oggi, grazie a prospettive ottimistiche, eper i rumors con Bosch.A New York, l'indiceche continua la seduta con un leggero calo dello 0,39%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.458 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,06%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(-0,08%).