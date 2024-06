Wall Street poco mossa in attesa del PCE. Amazon supera 2 trilioni di market cap

Nvidia

(Teleborsa) -, con gli investitori in modalità attendista in vista della pubblicazione di venerdì dell'indice dei prezzi delle spese per consumi personali, l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Federal Reserve.Tutte le, tranne, sono in rialzo. In particolare,ha raggiunto i 2.000 miliardi di dollari di valore di mercato, diventando la quinta società statunitense a superare tale livello (dopo).Tra i, spiccano la multinazionale di elettrodomestici, dopo che Reuters ha scritto che l'azienda multinazionale tedesca Bosch sta valutando un'offerta per l'azienda statunitense;, per le deboli previsioni di profitto annuale e un quarto trimestre in calo;, che ha comunicato previsioni ottimistiche e piani di buyback.Wall Street riporta una variazione pari a +0,1% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.466 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,03%); sulla stessa tendenza, sulla parità l'(+0,17%).In buona evidenza nell'S&P 500 il. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,91%),(-0,66%) e(-0,62%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,53%),(+2,46%),(+1,43%) e(+1,20%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,63%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,62%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,44%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%.(+4,79%),(+3,53%),(+3,21%) e(+3,11%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,07%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,37%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,87%.scende del 3,75%.