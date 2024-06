Nike paga dazio con outlook deludente

Nike

Dow Jones

produttore americano di calzature sportive

indice americano

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 19,20%, dopo aver fornito un outlook deludente "Stiamo affrontando le nostre sfide a breve termine a testa alta, facendo continui progressi nelle aree che contano di più per il futuro di Nike: servire l'atleta attraverso l'innovazione delle prestazioni, muoversi al ritmo del consumatore e far crescere l'intero mercato - ha affermato- Sono fiducioso che i nostri team stiano unendo i nostri vantaggi competitivi per creare un maggiore impatto per la nostra attività".Nike ha inaspettatamente dichiarato di aspettarsi un calo percentuale a una sola cifra delle entrate annuali nell'anno fiscale 2025. Gli analisti si aspettavano un aumento dello 0,91%."Stiamo ottenendo un migliore equilibrio nel nostro portafoglio - ha commentato Matthew Friend, Vicepresidente esecutivo e Direttore finanziario - Sebbene siamo incoraggiati dai nostri progressi, i risultati del quarto trimestre hanno evidenziato sfide che ci hanno portato ad aggiornare il nostro bilancio 2025. Stiamo intraprendendo azioni per riposizionare Nike affinché sia ??più competitiva e per promuovere una crescita sostenibile e redditizia a lungo termine".Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 78,14 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 74,99. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 73,87.